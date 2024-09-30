Sekiz yaşındaki Ezgi Yavuz'un kahreden ölümü! Bir babanın en acı anı: Böyle mi ayrılacaktık kuzum

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Olay, dün Antalya'nın Kumluca ilçesi Obalar mevkisinde meydana geldi. Gazi Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Emrah Yavuz ve eşi Gülsüm Yavuz kızları ile birlikte hafta sonu Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan babasının yanına gitti. Yakınları ile birlikte Obalar mevkisinde denize giden Yavuz ailesinin 8 yaşındaki kızları Ezgi Yavuz, kendisi ile aynı yaştaki akrabalarının çocuğu ile birlikte kıyıda oynamaya başladı. Bu sırada tümsekleşen kumluk alan Ezgi Yavuz (8) ve Ahmet Serdar Ü.'nün (8) üzerine devrildi. Durumu fark eden aile çocuklarını kumun altından çıkartarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız ve arkadaşı hayati tehlikeleri bulunması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ezgi Yavuz burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kumların altında kalan Ahmet Serdar Ü.'nün hastanede tedavisi devam ederken, Ezgi Yavuz'un nefes borusuna kum kaçtığı öğrenildi. İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ezgi Yavuz'un ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi.

Küçük kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Küçük Ezgi'nin cenazesi Anne Gülsüm Yavuz ve baba Emrah Yavuz tarafından teslim alındı. Kızını kaybeden anne Gülsüm Yavuz'un oldukça üzgün olduğu görüldü. Acılı baba Emrah Yavuz ise kızını taşıyan cenaze aracının arkasından "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diyerek el salladı. Küçük kızın cansız bedeninin Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.