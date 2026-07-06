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8 ilde operasyon: 39 gözaltı

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#THKP/C
8 ilde operasyon: 39 gözaltı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Dernekleri içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Dün sabah İstanbul’da 53, Aksaray’da bir, Kırklareli’nde bir, Kocaeli’nde 3, Ankara’da 2, Niğde’de bir, Ağrı’da bir, İzmir’de bir olmak üzere toplam 63 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu’nun da arasında olduğu 39 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el koyuldu. Firari durumda bulunan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada MASAK ve HTS incelemeleri yapılan 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik saat 04. 30 sıralarında operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildi.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#THKP/C

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