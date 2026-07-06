8 ilde operasyon: 39 gözaltı

Haberin Devamı

Dün sabah İstanbul’da 53, Aksaray’da bir, Kırklareli’nde bir, Kocaeli’nde 3, Ankara’da 2, Niğde’de bir, Ağrı’da bir, İzmir’de bir olmak üzere toplam 63 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu’nun da arasında olduğu 39 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el koyuldu. Firari durumda bulunan şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada MASAK ve HTS incelemeleri yapılan 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik saat 04. 30 sıralarında operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin