Şekerbank çalışma saatleri 2021 - Şekerbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, cumartesi açık mı?

Şekerbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Şekerbank cumartesi açık mı, kaça kadar açık? İşte detaylar…

ŞEKERBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Alınan önlemler kapsamında bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir. Şekerbank şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir.

ŞEKERBANK CUMARTESİ AÇIK MI?

Koronavirüs kapsamında alınan önlemler dahilince Şekerbank, cumartesi ve pazar günleri hizmet verememektedir.

Ayrıca çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 10:00- 16:00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalı.

Şekerbank T.A.Ş. 1953 yılında Pancar Kooperatifleri Bankası ismiyle şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir'de kurulmuştur. 1956 yılında Ankara'ya taşındığında Şekerbank adını almıştır. 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle hizmetlerine devam eden bankanın hisseleri, 1997 yılında halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında Genel Müdürlüğünü İstanbul'a taşımıştır.

1953 yılında temelleri atılmasına rağmen bugünkü ismiyle 3 yıl sonra anılmaya başlanan Şekerbank 1993 yılından itibaren ise özel banka olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde 312 adet şubesi, 11 adet bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışında 1 adet temsilciliği mevcuttur. Bankanın toplam personel sayısı ile 4.000 ‘in üzerine çıkmıştır.

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