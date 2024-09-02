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Şeker ölçüm cihazı bilmecesi

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#Şeker Ölçüm Cihazları#Sosyal Güvenlik Kurumu#Geri Ödeme
Şeker ölçüm cihazı bilmecesi
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 07:00

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) geri ödeme kapsamından çıkarılan şeker ölçüm cihazlarının, sendikanın açtığı dava sonucunda Danıştay kararı ile yeniden ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

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Saydan, SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı’nın, zaten iki yılda bir karşıladığı şeker ölçüm cihazında ödeme kodunu değiştirdiğini ifade etti. Saydan, diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm cihazlarının tekrar geri ödeme kapsamına alınması sonrası yapılan düzenlemeye ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi:

“Türkiye’de 10 milyonu aşkın diyabet hastası bulunuyor. SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı zaten iki yılda bir ödediği ‘şeker ölçüm cihazı’ için mevzuat değişikliğine giderek cihazların geri ödeme kodlarını değiştirdi ve Medula ilaç uygulaması üzerinden bu cihazların verilmesini engelledi. Şeker ölçüm çubuklarının ödemesi Medula Eczane uygulaması üzerinden yapılırken, cihazların geri ödemesinin Medikal Malzeme Medula ekranından yapılmasını istemek, medikal anlaşması olmayan eczanelere ve kuruma ek bir sözleşme süreci yükü çıkaracak. Hastalar mağdur olacaklar.

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'CİHAZ YOK ÇUBUK VAR'

TEİS olarak, yanlış olan bu uygulamanın yetkililerce durdurulmasını talep ediyoruz. Piyasada şeker ölçüm cihazlarının fiyatı 300 ile 900 lira arasında değişiyor. Bu durumda diyabet hastaları ne yapacak? Şeker ölçüm cihazı olmadan SGK’nın ödediği şeker ölçüm çubuklarını neyle kullanacaklar?”

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#Şeker Ölçüm Cihazları#Sosyal Güvenlik Kurumu#Geri Ödeme

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