Adana'da şeker hastalığına iyi geldiği için Hint keneviri yetiştirdiğini öne sürdü

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, müstakil evin bahçesinde ekili 257 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evde yapılan aramada, hassas terazi ve çamaşır ipinde kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi Zekayi Ç. gözaltına alındı.



Zekayi Ç., emniyetteki ifadesinde şeker hastası olduğunu, iş arkadaşından Hint kenevirinin rahatsızlığına iyi geldiğini öğrendiğini öne sürerek, “O günden sonra evimin bahçesine ektim. Daha sonra kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp, suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" dediği belirtildi.



Zekayi Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.