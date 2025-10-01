×
Şeker fabrikasında zehirlenme şüphesi: 7 işçi hastaneye kaldırıldı

Burdur’da şeker fabrikasında kireç ocağında çalışan 7 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Burdur Şeker Fabrikası’nda kireç ocağında çalışan işçiler sabah saatlerinde fenalaşınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından ocaktaki gaz seviyesi ölçüldü. Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıklarından şüphelenilen Bekir C., Ahmet G., Oğuz V., Raşit S., Mehmet E., Ali Ç. ve Hasan C. mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlattı. 

