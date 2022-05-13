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Seke seke kaçtı

#Adana#Kavga#Tabanca
Seke seke kaçtı

Adana’da Fatih Y. ile ağabeyi Suat Y., kavga ettikleri eski çalışanları Bülent C. ile 2 kardeşini tabancayla ayaklarından vurdu. Bülent C.’nin kurşunlardan zıplayarak kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana’nın Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi’nde Fatih Y.’nin (36) kumarhaneye çevirdiği işyeri, bir süre önce polisin operasyonuyla mühürlendi. Fatih Y., yanında çalışan Bülent C.’yi (46) işten çıkarıp vadettiği parayı da vermedi. Bunun üzerine Fatih Y.’nin yanına giden Bülent C., parasını isteyip olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Y., Bülent C.’yi darp etti.

Seke seke kaçtı

Bülent C., kardeşleri Samet C. (32) ve Selçuk C. (37) ile 8 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında tekrar Fatih Y.’nin yanına gitti. Bülent C. yine parasını alamayınca taraflar arasında tartışma çıktı. Fatih Y. ile ağabeyi Suat Y. (44) tabancalarını çekince Bülent C. ile kardeşleri kaçtı. İki kardeş, bir akaryakıt istasyonunda yakaladıkları Bülent C. ve kardeşlerine peş peşe ateş etti. Bülent C.’nin kurşunlardan kurtulmak için zıpladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bülent C. ile kardeşleri Samet C. ve Selçuk C., silahlardan çıkan kurşunlarla ayaklarından yaralanırken şüpheliler ise kaçtı.

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Seke seke kaçtı

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Y. ve ağabeyi Suat Y. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih Y. ile Suat Y. adli kontrol şartıyla, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralı 3 kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

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#Adana#Kavga#Tabanca

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