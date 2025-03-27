Şehzadebaşı ziyareti

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İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı yetkililerinden cami ve hazire hakkında bilgi alan Özel, yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Polis hızla biber gazı sıkarak kovalamaya başlayınca gençleri, oradan bunun üstüne atlayıp kaçanlar olmuş. İki mezar taşı devrilmiş, bu iki mezar ertesi sabah Vali gelmeden onarılmış. İki tane küçücük mezar taşı devrilmiş ve kalkmış. ‘Ey Özgür Özel, senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar’ diyor.

YATACAĞIM MEZAR BELLİ

Sayın Erdoğan, gerçekten bu mübarek günde kötü bir şey söylemek istemem ama bundan büyük günah var mı? İşte burada duruyor hepsi ayakta. ‘Bir gün öleceksin’. Elbette öleceğim. Soyum belli, sopum belli. Yatacağım mezar belli Manisa’da. ‘Birileri gelip onu yıkacak’ diyor. Ben zaten bu vakitten sonra ölümü de göze almışım, mezarı da göze almışım. Ama o mezar benim canımdan çok sevdiğim Manisalılara emanet.”

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Özel, Erdoğan’ın “Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında yakınlarının yüzüne bile bakamayacaklar” sözlerine de “Yeni turp murp yok” karşılığını verdi. CHP Lideri Özgür Özel akşam da Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Beylikdüzü Hayırlı İftar Sofrası programına katıldı ve burada Ekrem İmamoğlu’nun Kadir Gecesi mesajını okudu.