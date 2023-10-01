Şehrin göbeğinden imalathane çıktı

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İstanbul Şişli’de polis ekipleri, İnönü ve Eskişehir mahallelerindeki iki evde uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan fiziki takibin ardından 24 Eylül’de iki eve de operasyon düzenlendi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 543 gram metamfetamin, 3.5 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 8 kilogram katkı maddesi, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi. Evde bulunan paralara da el koyuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.