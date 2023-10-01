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Şehrin göbeğinden imalathane çıktı

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#Uyuşturucu#Operasyon#Şişli
Şehrin göbeğinden imalathane çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 07:00

Şişli’deki iki ayrı eve yapılan baskından uyuşturucu imalathanesi çıktı. Operasyonlarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

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İstanbul Şişli’de polis ekipleri, İnönü ve Eskişehir mahallelerindeki iki evde uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan fiziki takibin ardından 24 Eylül’de iki eve de operasyon düzenlendi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 543 gram metamfetamin, 3.5 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 8 kilogram katkı maddesi, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi. Evde bulunan paralara da el koyuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.

 

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#Uyuşturucu#Operasyon#Şişli

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