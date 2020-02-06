Şehmus Özdemir (Ares Özdemir) kimdir?

Sosyal medyada ‘Ares Özdemir’ takma adını kullanan Şehmuz Özdemir, taciz iddiasıyla gündeme geldi. Polisteki ifadesinde, kızını mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Özdemir'i dövdüklerini söyleyen V.E. ile oğlu tutuklandı. Şehmuz Özdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.



Ares Özdemir’in annesi polis verdiği ifadede oğlunun gün içerisinde kendisini aradığını belirterek, “Reklam filmi çekmek için bir ajans beni çağırdı. Bugün buluşacağız ve sözleşme imzalayacağız” dediğini söyledi.



Popüler sosyal medya uygulaması TikTok fenomeni Şehmus Özdemir 18 yaşında.