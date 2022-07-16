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Şehmus Ele, kaybolduğu gün ormanda karşılaştığı kişiden su istemiş

#TEKİRDAĞ#Kayıp#Landarma
Şehmus Ele, kaybolduğu gün ormanda karşılaştığı kişiden su istemiş

TEKİRDAĞ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele'yi (20), arama çalışmaları 5’inci günde de sürüyor. Kayıp haberlerinin ardından jandarmayı arayan bir kişinin, Şehmus Ele ile 12 Temmuz günü ormanda karşılaştıklarını, kendilerinden su istediğini, ancak olmadığı için veremediklerini söylediği belirtildi.

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İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle birlikte İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki, halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na piknik yapmaya geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamadı. Ailesi Ele'yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Şehmus Ele, kaybolduğu gün ormanda karşılaştığı kişiden su istemiş

400 KİŞİLİK EKİP ŞEYMUS'U ARIYOR

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca, bu kez bölgeye İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 400 kişilik arama-kurtarma ekibiyle kapsamlı olarak havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

Şehmus Ele, kaybolduğu gün ormanda karşılaştığı kişiden su istemiş

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CEP TELEFONU VE BIÇAK İNCELENİYOR

Yapılan aramalarda Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Ele'nin cep telefonu ve bıçağı jandarma tarafından incelenmeye alındı. Ekipler, aramaları İstanbul bölgesinde yoğunlaştırdı. Kastro bölgesinden ormana giren Ele'nin Çilingoz, Korsan, Malatra koylarına gitme ihtimali doğrultusunda ekipler, bu bölgeyi havadan ve karadan tarıyor. Ormanda ağaçların sıklığı nedeniyle aramalar güçlükle yürütülüyor.

Şehmus Ele, kaybolduğu gün ormanda karşılaştığı kişiden su istemiş

GÖRGÜ TANIĞINDAN SU İSTEMİŞ

Kayıp haberlerinin ardından bir görgü tanığının jandarmayı arayıp Şehmus Ele’yi 12 Temmuz’da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığı verdiği bilgide, "Ormanlık alandan bölgedeki koya giderken bir ara mola verdik. Ormanlık alandan ses gelmesi üzerine o bölgeye gittiğimizde bir kişiyi gördük ve bizden su istedi. Ancak yanımızda su olmaması üzerine kendisine su veremedik ve kayboldu ise gideceği yere götürebileceğimizi söyledik. Ancak kendisi kaybolmadığını ve bölgeyi bildiğini söyleyince yanından ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Şehmus Ele, kaybolduğu gün ormanda karşılaştığı kişiden su istemiş

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#TEKİRDAĞ#Kayıp#Landarma

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