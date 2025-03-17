Şehitlikte teknoloji uygulaması: Mezar taşlarına yerleştirildi

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Isparta'da Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği iş birliğinde Garnizon Şehitliği'nde bulunan 33 şehit kabri için hazırlanan karekod projesi hayata geçirildi. Şehitlerin kahramanlık hikayelerini gelecek nesillere aktarmak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla şehit mezarlarına karekod yerleştirildi. Bu proje sayesinde ziyaretçiler kodları okutarak şehitlerin hayat hikayelerine dijital ortamda ulaşabilecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Savcı, "İçinde bulunduğumuz Şehitler Haftası'nda Türkiye genelinde 3 ilde bulunan projeyi Isparta'da da hayata geçirmiş oluyoruz. Karekod projemizi yaklaşık 2 aylık gibi bir süreçte hazırladık. Şehitler Haftası öncesinde bunların vatandaşlarımıza, öğrencilerimize de sunumu açısından uygun olacağını düşündük.

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Buradaki amaç, aziz şehitlerimizin hatıralarını canlandırmak, gelecek nesillere örnek olmak ve kahramanlık destanlarını bire bir karekod okutup dijital ortamda da bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Isparta Şehitliği'nde bulunan 129 şehidimizin 33'ünün mezarına yaptırdık. Özellikle çeşitli operasyonlarda, terörle mücadelede şehit olmuş ve bunları dijital ortama dökmesi konusunda da elimizden geleni bu şekilde yapmayı planladık. Amacımız, ülkemizin bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin can güvenliği uğruna şehit olan aziz şehitlerimizin bir nebze de olsa hatıralarını yaşatmak, onları unutmamak, unutturmamak" dedi.