MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehitlikte protesto
GeriGündem Şehitlikte protesto
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 19.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehitlikte protesto

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Şehitlikte protesto

Edirnekapı Şehitliği’nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sırada babasının Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa İlker Yılmaz (39), İmamoğlu’na, “Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan” dedi. İmamoğlu ise “Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz” şeklinde karşılık verdi. Yılmaz alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi