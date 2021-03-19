Şehitlikte protesto

Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sırada babasının Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa İlker Yılmaz (39), İmamoğlu’na, “Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan” dedi. İmamoğlu ise “Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz” şeklinde karşılık verdi. Yılmaz alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti.

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