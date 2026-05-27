Şehitlikte buruk bayram

İSTANBUL’da Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği’ne gitti. Yakınları, şehitlerin mezarlarının başında Kuran’ı Kerim okudu, dua etti. Şehit aileleri mezarları temizledi, çiçek ekip su döktü. İstanbul’daki jandarma birliğinde görevli bazı subaylar da şehitliğe giderek kabirlerin başında dua ettikten sonra şehit aileleriyle bayramlaşarak sohbet etti.

OĞLUM BURADA DİYE...

25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, “Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu’nda 28 Kasım 2022’de şehit oldu oğlum. Bayram bizim için artık çok hüzünlü, bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz artık. İzne gelsin, elimizi öpsün, hep beraber bayramlaşalım derken ben onun yanına geliyorum şimdi” dedi. 26 yaşında Şırnak’ta şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın ağabeyi Emrah İlhan da mezar başındaydı: “Kardeşim 2023 yılında Şırnak’ta şehit oldu. Eski bayramlar yok, tabii ki buruk geçiyor bayramlar. Başımız dik. Önce bizim kardeşimizdi, şehit olduktan sonra bütün Türkiye’nin kardeşi oldu. Buraya alnımız dik geliyoruz.”

O KADAR ÖZLEDİM Kİ

22 yaşında şehit olan Şehit Piyade Er Kemal Eren’in annesi Nurten Eren, “Şanlıurfa’da 1998 yılında şehit oldu oğlum. Tezkeresine 1 ay kalmıştı. Sürekli geliyorum oğlumun yanına. 3 aydır tedavilerimden dolayı gelemiyordum. O kadar özledim ki yanından kalkamıyorum şu anda. İlk günkü gibi acısı hiç geçmiyor. Bayram geliyor da neyime. Geliyorum mezarlıkta taşını seviyorum, resmini seviyorum, sonra da gidiyoruz. Allah bütün şehitlerimizi nurlar içerisinde yatırsın” dedi.

DİNDİRECEK BİR SÖZ YOK

21 yaşında şehit olan Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç’un annesi Emine Koç “2022 yılında 8 Ocak’ta Şanlıurfa’da şehit oldu oğlum” diye başladı sözlerine:

“Günleri sayıyordum daha önce, şimdi bıraktım artık, kaçıncı arife, kaçıncı ramazan, kaçıncı Kurban Bayramı. Rabbim cennetinde kavuşturacak inşallah beni onunla. Yavrumun makamı, ismi, adı şanı yeter bizlere. Benim evladım 21 yaşında şehit oldu, şehitlik makamına erişti, o şerbeti içti. Bayramlarımız her zaman buruk geçiyor. Yavruma kavuşuncaya kadar bu şekilde devam edecek. Buradaki özlemi, hasreti acıyı dindirebilecek bir söz yok. Vatan sağolsun.”

SANKİ İÇİNE DOĞMUŞTU

21 yaşında şehit olan Şehit Piyade Er Ecevit Yıldırım’ın yeğeni Sevda Yıldırım, “Amcam Bingöl’de Nisan 1994 yılında şehit oldu. Babamın tek erkek kardeşiydi. Birbirimizi çok severdik. Sanki içine doğmuştu şehit olacağı. Öperek gitmişti. ‘Ağabeyime iyi bakın’ demişti. Çok zor” ifadelerini kullandı.