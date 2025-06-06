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Şehitliklerde hüzün ve gurur vardı

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#Kurban Bayramı#Şehitlik#Dua
Şehitliklerde hüzün ve gurur vardı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 07:00

İstanbul’da şehit aileleri ve vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti.

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Duygusal anların yaşandığı şehitlikte aileler çocuklarının mezar taşlarını yıkayıp çiçekleri sularken, askerler şehitlikteki aileleri yalnız bırakmadı. Bayram arifesi öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve protokol heyetiyle birlikte mezarlıkları ziyaret edip şehitler için dua etti. Şehitlikte aileler ile görüşen Vali Gül, “Şehit aileleri milletimizin tamamının yakını. Şehitlerimiz şehit düşmeden önce sınırlı sayıda akrabaları var, şehit olduktan sonra 86 milyonun tamamının babası, annesi, kardeşi, akrabası. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

 

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#Kurban Bayramı#Şehitlik#Dua

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