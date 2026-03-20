Şehitliklerde ‘bayram’ hüznü

Oğuzhan Uysal
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 07:00

ŞEHİT aileleri ve vatandaşlar, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ne akın etti.

Şehitliğe gelen şehit aileleri, yakınları ve vatandaşlar, önce mezarları temizledi, çiçekleri suladı ardından Kuran’ı Kerim okudu. Tunceli’de şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Üvenç’in annesi Pembe Üvenç, “Tunceli’de şehit oldu. Bir haftası vardı gelmesine. ‘Annem geliyorum, bir haftam kaldı’ dedi, haberi geldi. Her bayramda geliyorum” dedi.

Şehit üsteğmen Gökhan Yavuz’un babası Hikmet Yavuz da “2017 yılında, 11’inci ayın 13’ünde Şırnak Bestler Deresi’nde, askerini kurtarmak isterken şehit oldu. Dört askeri şehit oldu. Bir de oğlum beş şehit, on sekiz yaralı. Bu vatan için askerini kurtarmak için oğlum şehit oldu. Onunla gurur duyuyorum. Oğlumuz bize gelemiyor, biz oğlumuza geliyoruz” ifadelerini kullandı. İzmir’in Bornova ilçesinde şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygusal anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü’nce Işıkkent Polis Şehitliği’nde düzenlenen programda, şehitler için Kuran’ı Kerim okundu, dua edildi. Kadifekale Hava Şehitliği’nde de duygusal anlar yaşandı.

