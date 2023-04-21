Şehitlikler doldu taştı

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Ziyarette hüzünlenen şehit yakınları şehit mezarlarını temizledi, dua etti ve mezarlara karanfil bıraktı. Şehit Halil İbrahim Gürel’in annesi Aysel Gürel, “2017 yılında Hakkâri Çukurca’nın Kuzey Irak sınırında roketatarlı saldırıda şehit oldu. Saldırıda 3 kişi yaralanırken sadece benim oğlum şehit oldu. Cumhurbaşkanımız cenaze namazına katıldı. Oğlumu Kurban Bayramı’nda şehit verdim. O yüzden ne zaman bayram yaklaşsa içim buruk oluyor kötü oluyorum. Yediğim yemekten dahi tat alamıyorum. Oğlum rüyalarıma gelmiyor, oysa gelse şöyle dolu dolu bir sarılsam ona keşke.” dedi.

şehit Murat Taş’ın annesi Neriman Taş: “12 senelik askerdi benim yavrum. Yavrum Siirt’te şehit oldu. Şehit olduğu günden bu yana her gün geliyorum. Benim oğlum masa başında görevliydi. Arkadaşlarının vurulduğunu öğrence duramamış o da gitmiş. Orada da şehit olmuş yavrum.”Tuğba Eroğlu, İBB Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde çalışıyor. Bayram boyunca da şehitleri ziyarete gelenler için karanfil, lokum, bayrak ve çocuklar için oyuncak dağıtıyor. Aynı zamanda Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşi. 6 aydır çalıştığı yeni işinde, 17 yıldır mezarlıktan tanıdığı insanlara yardımcı oluyor.



