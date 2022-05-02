Şehitlerine koştular

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Adana’da Asri Mezarlığa gelen şehit yakınları dua okuyup, kabirlere çiçek bıraktı. Şehit yakınları, gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehitlikte oğlunun kabrinde dualar okuyan şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Ali Cenk Yenier’in babası İzzet Yenier, “Bizim için bayram artık yok. Günümüz hep burada geçiyor. Evlat acısı çok ağır” dedi.





Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı’nda ve Antalya Garnizon Şehitliği’nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar hem mezarların bakımını yaptı hem dua etti. 2015 yılında şehit olan Serkan Çölkesen’in aynı adı taşıyan 4 yaşındaki yeğeni Serkan Çölkesen de 2 yaşındaki kardeşi Furkan ile dayısının mezarına su döktü. Mersin’de de Şehir Mezarlığı içerisindeki şehitlikte gerçekleştirilen ziyaret programına Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, belediye başkanları ve şehit aileleri katıldı. Gözyaşlarına boğulan şehit yakınlarını, kadın polisler teselli etmeye çalıştı.