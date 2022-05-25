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Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

#Hakkari#Abulkadir Güler#Bican Kapılay
Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin cenazesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların katıldığı törenle toprağa verilmek üzere Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.

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Pençe Kilit Operasyonu'ndaki çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Tören şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Ardından şehitlerin naaşları helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşındı ve dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı.

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Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuklarına uğurlanacak.

Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

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#Hakkari#Abulkadir Güler#Bican Kapılay

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