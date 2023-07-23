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'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' Bakan Yerlikaya: İki terörist etkisiz hale getirildi

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#Ali Yerlikaya#Terörist#Tunceli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 12:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Torhumnku operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Bakan Yerlikaya: İki terörist etkisiz hale getirildi

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Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Bakan Yerlikaya: İki terörist etkisiz hale getirildi

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#Ali Yerlikaya#Terörist#Tunceli