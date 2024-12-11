Şehitlerimizi uğurladık

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Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu’na ait 2 helikopterin önceki gün eğitim uçuşu sırasında havada teması sonrası yaşanan kazada şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in (24) bayrağa sarılı tabutları, dün sabah Şehir Hastanesi’nin morgundan alınıp Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na götürüldü.

Mustafa Atakan Dut, Ceyhun Kalyoncu, Tunahan Dağlı

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Hüseyin İpek, Taha Nergiz

Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli’nin cenazesi bugün öğlen düzenlenecek törenin ardından Kayseri’de toprağa verilecek.

Havalimanındaki törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanları, milletvekilleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in yakınları gözyaşlarına boğuldu...

ERDOĞAN’DAN TAZİYE

Isparta’daki törenin ardından Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in naaşları memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. İzmir, Rize, Samsun, Erzurum ve Nevşehir’de yapılan törenlerde gözyaşları sel oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çavuş Taha Nergiz’in babası Ahmet Nergiz’e taziye mesajı gönderdi.

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ŞEHİT EŞİ YÜREK YAKTI: BEN SENSİZ NE YAPARIM

Şehit Hüseyin İpek’in 2 yıllık eşi Bahar İpek, eşinin tabutuna sarılıp “Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Bana hem baba hem eş oldun. Ben bu acıya nasıl dayanacağım” diye gözyaşı döktü.