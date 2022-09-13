Şehitlerimizi uğurladık

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Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl (24) Tokat’ta, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım (25) Mersin’de, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu (26) Niğde’de, Uzman Çavuş Fatih Kalkan (28) da Osmaniye’de son yolculuklarına uğurlandı.

TOKAT ASTSUBAYA AĞLADI

Astsubay Gökhan Ağıl’ın cenazesi, Turhal ilçesindeki baba evinde helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Ziya Ağıl ve annesi Nuran Yıldız ile 4’ü öz, 4’ü üvey olmak üzere 8 kardeşi, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Ağıl, gözyaşları içinde Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

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MERSİN’DE TERÖRE LANET

Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için öğle namazı öncesi Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi’nde tören düzenlendi. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in de katıldığı törende anne Ayşe ve baba Orhan Yıldırım güçlükle ayakta durdu. Bekâr oldan şehit Yıldırım’ın cenazesi İl Müftüsü Aydın Yığman’ın kıldırdığı namazın ardından Akbelen Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi. Törene katılan kalabalık terörü lanetledi.

NİĞDE YASA BOĞULDU

Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu’nun naaşı öğle saatlerinde Niğde’nin Değirmenli beldesi Yukarı Mahalle’deki baba evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından şehit Borlu için tören düzenlendi. Yetkililerin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi Mevlüt Borlu gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Niğde Müftüsü Osman Ayas’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KIZI YAREN YETİM KALDI

Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan da memleketi Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 3 aylık Yaren isminde kız çocuğu olduğu öğrenilen Kalkan’ın fotoğrafına sarılarak ağlayan eşi Gül Kalkan’ı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş teselli etmeye çalıştı. Kalkan, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehitlikte defnedildi.



BAKAN AKAR: PENÇE-KİLİT’TE 371 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu’yla ilgili şu bilgileri verdi: “Terörle mücadele terörü yerinde, kaynağında yok etme stratejisiyle kararlılıkla sürüyor. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Pençe-Kilit Operasyonu’nun 148’inci günündeyiz. Mehmetçik tarafından 400’den fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 2 binden fazla mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Arazinin yapısının sert olması nedeniyle birçok teröristin cesedine daha sonraki operasyonlarda rastlıyoruz. Dolayısıyla bu rakamın 371’den çok daha fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz.”