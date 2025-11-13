×
Şehitlerimizi taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti

Güncelleme Tarihi:

#Gürcistan-Azerbaycan Sınırı#Recep Tayyip Erdoğan#C130 Tipi Uçak Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 19:52

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi askeri kargo uçağı, Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etti.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede 11 Kasım'da düşen TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağının enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan askerlerin naaşları, adli tıp çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda bulunan "A400M" askeri kargo uçağına konuldu.

Uçak, yerel saatle 19.30 sularında Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı. Uçağın yaklaşık bir saat sonra Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

SON ŞEHİT NAAŞINA BUGÜN ULAŞILMIŞTI

İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü. Uçağın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada da arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu.

 

