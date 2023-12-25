Şehitlerimize hakaret etmişti... Böyle yakalandı! Bakan Yerlikaya paylaştı: Gereği yapıldı

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Antalya'da sosyal medya sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek." notunu düştü.ds

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