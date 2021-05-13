‘Şehitlerimiz bizi bekler’

İçişleri Bakanlığı önceki gün 81 il valiliğine ‘Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri’ konulu genelge göndermişti. Genelgede şehit ailelerinin arife günü ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları belirtilmişti. Dün de tüm yurttaki şehitlikler, ziyarete açıldı. İstanbul Edirnekapı Şehitliği de ailelerin ziyaretine sahne oldu. Şehit yakınları, mezarların başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Daha sonra mezarları temizleyerek çiçekler dikti. Dualar okuyan aileler, çocuklarının mezarlarını yıkadı, onlarla sohbet etti. Şehit Piyade Komanda Onbaşı Onur Ayaydın’ın babası Zafer Ayaydın “Şehitlerimiz her bayram, her arife bizi bekler. Özel izin verdiler, unutulmadığımız için mutluyuz” dedi. Şırnak’ta 14 yıl önce şehit olan Piyade Çavuş Samet Kırbaş’ın kardeşi Seda Kutlay ise, “Ağabeyim şehit olduğunda ben çocuktum. Bugün 8 aylık bebeğimle onu ziyarete geldim. Dayısıyla tanıştırmaya getirdim. Aradan yıllar geçti ama acısı hâlâ aynı” diye konuştu.

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