Şehitleri gözyaşlarıyla uğurladık... Doğmamış bebeğiyle veda

Şehit Er Kerim Arslan’ın (21) cenazesi Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesindeki Şeyh Camisi´ne getirildi. Buradaki törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale milletvekilleri AK Partili Ramazan Can, CHP´li Ahmet Ünal ve MHP´li Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze öncesi anne Güler Arslan’ın oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak “Beni bırakıp nelere gittin” demesi yürekleri dağladı.

OĞULA ASKER SELAMI

Şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı’nın (25) cenaze töreni Samsun’da yapıldı. Büyük Cami’deki cenaze törenine anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, şehit ağabeyi Ceyhun Mayendağı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı. Anne Güngör Göksert şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

EŞİNİN TİŞÖRTÜNÜ ELİNDEN BIRAKMADI

◊ Şehit Er Samet Çaldır´ın (21) cenazesi, Bursa’nın Yıldırım ilçesinden uğurlandı. Törene, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, şehidin 2 aylık hamile eşi Elif, annesi Safiye ve babası Zülküf Çaldır´ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

◊ Şehit Er Mustafa Dağlı (22) için dün Mersin’in Tarsus ilçesindeki Ulu Cami’de tören düzenlendi. Törende, anne Raziye Dağlı, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

‘ŞOFÖR KENDİNİ FEDA ETTİ’

Tarsus Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Er Veysel Tüysüz ise kaza anında yaşananları şöyle anlattı: “Şoför dedi ki ‘Sağ taraf uçurum, otobüsü sağa atmayacağım yoksa tüm askerlerimiz şehit olacak’. ‘Ben kendimi feda ediyorum’ diyerek otobüsü ilerdeki virajda yatırdı. İstese diğer tarafa da otobüsü yatırabilirdi. Bizi kurtarmak için kendisini feda etti”