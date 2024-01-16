Şehitlere tüm okullarda saygı duruşu

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, 12 Ocak’ta şehit düşen askerler için 81 ilde tüm okullarda bayrak töreninde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bakan Yusuf Tekin, Ankara Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için saygı duruşunda bulundu. Bakan Tekin, törenin ardından şöyle konuştu:

VATANA SAHİP ÇIKMA BİLİNCİ

“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin bu ülke için fedakârlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekânları cennet olsun. Bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu ülke yediden yetmişe bütün gençleriyle, vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakârlığı da yapacaktır.”

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BAYRAKLARLA GELDİLER

Töreni takip ettiğimiz İstanbul Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu’ndaki törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel ve okul idarecileri de katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler hep birlikte coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak sınıflarına girdi.