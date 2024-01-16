×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehitlere tüm okullarda saygı duruşu

Güncelleme Tarihi:

#Pençe-Kilit#Şehit#Saygı Duruşu
Şehitlere tüm okullarda saygı duruşu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 07:00

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan 9 asker için tüm okullardaki bayrak töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, 12 Ocak’ta şehit düşen askerler için 81 ilde tüm okullarda bayrak töreninde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bakan Yusuf Tekin, Ankara Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitler için saygı duruşunda bulundu. Bakan Tekin, törenin ardından şöyle konuştu:

Şehitlere tüm okullarda saygı duruşu

VATANA SAHİP ÇIKMA BİLİNCİ

“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin bu ülke için fedakârlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekânları cennet olsun. Bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu ülke yediden yetmişe bütün gençleriyle, vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakârlığı da yapacaktır.”

Haberin Devamı

Şehitlere tüm okullarda saygı duruşu

BAYRAKLARLA GELDİLER

Töreni takip ettiğimiz İstanbul Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu’ndaki törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel ve okul idarecileri de katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunan öğrenciler hep birlikte coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak sınıflarına girdi.                           

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pençe-Kilit#Şehit#Saygı Duruşu

BAKMADAN GEÇME!