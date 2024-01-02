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Şehitler ve Filistin için tek yürek

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#Milli İrade Platformu#Galata Köprüsü#TÜGVA
Şehitler ve Filistin için tek yürek
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 07:00

Yeni yılın ilk sabahında onbinlerce kişi şehitler ve Filistin için Galata Köprüsü’nde bir araya geldi. Buluşmada 12 şehidin isimleri tek tek okunurken Galata Köprüsü’nde bulunanlar da “Burada” diye yanıt verdi.

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Milli İrade Platformu’nun öncülüğünde 308 sivil toplum kuruluşu, Galata Köprüsü’nde ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ sloganıyla şehitlerimiz ve Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek için dün sabah bir araya geldi. Galata Köprüsü’ndeki buluşma için sabah namazından sonra Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Yeni Cami ve Süleymaniye Camisi’den kortejler hareket etti.

Şehitler ve Filistin için tek yürek

250 BİN KİŞİ KATILDI

Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok bakan, milletvekili, ilçe belediye başkanı ile parti temsilcilerinin de hazır bulunduğu buluşmaya 250 bin kişinin katıldığı belirtildi.

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Şehitler ve Filistin için tek yürek

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 12 şehidimizin isimlerini tek tek okudu. Katılımcılar “Burada” yanıtı verdi.

Şehitler ve Filistin için tek yürek

Yürüyüş sonrası, E.A. üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir’e yumruk attı. Gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

BİLAL ERDOĞAN: KATİLLERİ AYNI

- Programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, şehitlerin katillerinin ve Filistin soykırımına sebep olanların kim olduğunu bildiklerini belirterek şunları söyledi:

Şehitler ve Filistin için tek yürek

“Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Ayasofya’nın prangalarının kırılması, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün ilk adımıdır, bunu da biliyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Filistin davası sürdüğü sürece hayatımızda boykota yer açacağız, elimizden geleni yapacağız.”

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#Milli İrade Platformu#Galata Köprüsü#TÜGVA

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