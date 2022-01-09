Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması#Sisal Şans
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildiler MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Omicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktıOmicron bitmeden Deltacron alarmı... Yanıbaşımızda ortaya çıktı!#Koronavirüs
Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi Kayıp yüzde 20...Ne altın ne kripto para... Bu hafta yüzler gülmedi! Kayıp yüzde 20...#Altın Fiyatları
Takım otobüsünün önünü kestiler Bizi rezil ettiniz, istifa..Takım otobüsünün önünü kestiler! 'Bizi rezil ettiniz, istifa!..'#Bursaspor
Talimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatınTalimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatın! #Türkmenistan
HDPli Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıHDP'li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktı#HDP
İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğuİnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu#James Webb Teleskobu
ABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye retABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye ret#ABD
Kayıp sonrası G.Sarayın 3 temel problemini açıkladı Lig sonuncusu daha yakın...Kayıp sonrası G.Saray'ın 3 temel problemini açıkladı! 'Lig sonuncusu daha yakın...'#Galatasaray
Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım varBir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var#Fuat Bol
Demet Akalın daha ne desinDemet Akalın daha ne desin?#Demet Akalın
HABERLERGündem Haberleri

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

#Şanlıurfa#Murat Alyakut#Akçakale
Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınır hattında teröristlerce menfeze döşenen el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırıda şehit olan 3 askerin cenazesi, yapılan törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Haberin Devamı

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi. PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu sınır hattındaki güvenlik duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada, askeri araçta bulunan Piyade Teğmen Murat Alyakut (26), Onbaşı Enes Koç ve sözleşmeli er Ertuğrul Ulupınar şehit oldu. Saldırının ardından PKK/YPG hedefleri, topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Haberin Devamı

CENAZELER 3 FARKLI İLE GÖNDERİLDİ

3 şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, protokol üyeleri, güvenlik güçleri ile şehitlerin yakınları katıldı.

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Törende, şehit askerlerin tabutunun başında gözyaşı döken yakınları, protokol üyeleri tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Özgeçmişlerinin okunmasının ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın dua ettirmesinin ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Törenin ardından şehit Alyakut'un cenazesi Kahramanmaraş'a, şehit Ulupınar'ın cenazesi Mersin'e, şehit Koç'un cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Murat Alyakut#Akçakale

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı