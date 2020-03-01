CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’deki saldırıya ilişkin partisinin milletvekilleri ile TBMM’de yaptığı kapalı grup toplantısı öncesinde konuştu. İşte CHP Lideri’nin sözlerinden önemli satır başları:

NİYE GELMİYOR BURAYA?

“Bu Meclis niye var? Meclis toplansın, Sayın Erdoğan gelip açıklama yapsın. Niye, hangi gerekçeyle gelmiyor? Kendisine o yetkiyi verenin bu Meclis olduğunu bilmiyor mu Erdoğan? Emin olun çok ama çok üzgünüm.

HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ

Hepimiz çok üzgünüz. Şehitlerimiz geliyor. Daha şehitlerimiz toprağa verilmedi ama bugün (dün) Erdoğan’ın yaptığı konuşma beni derinden yaraladı.

BENDEN NE İSTİYORSUN

Derdi benim. Yahu arkadaş benden ne istiyorsun sen? Yüreği yanık bir insanım. Şehitlerimiz var. Şu memlekete bir başsağlığı dileyelim. Acı günde bari hiç değilse kavga etmeyelim. Beraber oturup yaralarımızı saralım. ‘Türkiye’yi bu acıdan, dertten nasıl kurtarabiliriz’ diye düşünelim. Bunların hiçbirisi yok. Beni üzen bu.

NİÇİN ORADAYIZ?

Ben buradan bütün milletime söz veriyorum; Millet ittifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelsin istemiyorum. ‘Niçin oradayız’ diye defalarca söyledim, yine söylüyorum. Yazık günah değil mi askerlerimize, ne için savaşıyorlar?”

‘AKTİF DİPLOMASİ ÖNERİYORUZ’



Kılıçdaroğlu, milletvekillerini TBMM’de basına kapalı olarak topladı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda söz alan CHP’liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘savaştayız’ sözlerini eleştirerek, CHP’nin, Suriye tezkeresine sınırlara yönelik bir tehdit ve terörle mücadele edilmesi amacıyla destek verdiğini, iktidarın ise tezkereyi yetkisi dışında ‘savaş’ için kullandığını vurguladı. Bunun için ayrıca Meclis’ten savaş tezkeresi çıkartılması gerektiği ifade edildi. Toplantıda, “Birleşmiş Milletler, NATO olağanüstü toplandı. Bir tek TBMM toplanmadı. Bu kabul edilemez” denildi. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP olarak, aktif bir diplomasi atağı öneriyoruz. Ateşkesin sağlanması için gerekli diplomatik adımların atılması gereğini hatırlatıyoruz” dedi.