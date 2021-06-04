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Gündem
İzzet NAZLI/HATAY (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Şehitler memleketlerine uğurlandı

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Şehitler memleketlerine uğurlandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan uzman çavuşlar Necati Yatkak (28) ve Halit Altun (28) ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) Hatay Havalimanı'nda yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehit uzman çavuşlar Necati Yatkak, Halit Altun ve Şahin Sarılmaz için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okundu, dualar yapıldı. Törenin ardından uzman çavuşlar Şahin Sarılmaz memleketi Aksaray’a, Necati Yatkak Afyonkarahisar'a, Halit Altun ise Mardin’e uğurlandı.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

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