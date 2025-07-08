Şehitler için Hakkâri’de tören yapıldı... Yüreğimiz 12 parça

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PENÇE-KİLİT Harekâtı bölgesinden art arda gelen acı haberler içimizi kavurdu. Önceki gün İstihbarat Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan ile piyade sözleşmeli erler Ahmet Gültekin, Özkan Özkanlı ve Mahsun Yeşildemir’in şehit haberi gelmişti. Tedavisi süren askerlerden dün de 7’si daha kurtarılamayarak şehit oldu. Tüm Türkiye’yi yasa boğan şehitlerimiz Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık, Uzman Çavuş Kani Obi, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura ve Piyade Teğmen Furkan Sert’in şehadet haberi acılı ailelerine ulaştırıldı. Şehitlerin geride bıraktığı hikâyeler ise yürek burktu...

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER AHMET GÜLTEKİN... BABA OCAĞI YASA BOĞULDU

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Şehit Ahmet Gültekin’in İstanbul Sultangazi’deki baba ocağı acı haberle yandı. Yakınları ve komşuları şehidin evine koşarken, polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapattı. Şehidin cenazesi bugün yapılacak törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KANİ OBİ... ORDU’YA ATEŞ DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Kani Obi’nin şehadet haberi, Ordu’nun Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi’ndeki ailesine ateş düşürdü. Bekâr olan şehit Obi’nin cenazesi bugün memleketinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN FURKAN SERT... AİLESİ ACI HABERİ ZİYARETTE ALDI

Malatyalı şehit Piyade Teğmen Furkan Sert’in babası Hikmet ve annesi Emiş Sert, acı haberi bir ziyaret için gittikleri İstanbul’da aldı. Bunun üzerine aile, Malatya’ya dönmek üzere yola çıktı. Şehit Sert, bugün memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT ÜZÜM... GERİDE 3 KÜÇÜK YETİM BIRAKTI

Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina (9) ve Aysima (8) isimli 3 çocuğu olan Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün operasyon bölgesine giderken ailesini Sivas’a gönderdiği ortaya çıktı. Şehidin cenazesi Kayseri’de Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilecek.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ENVER YAMAN... İKİ ÇOCUĞU BABASIZ KALDI

Şehidin Niğde’ye bağlı Edikli beldesindeki ailesi acı haberle kahroldu. Sabiye Yaman ile evli olan Enver Yaman’ın Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Yaman, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CELALETTİN UYANIK... DOKUZ KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

4 yıldır görev yapan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık’ın acı haberi, memleketi Bitlis’in Mutki ilçesi Dereyolu köyündeki babaevini yaktı. Şehit Uyanık’ın 9 kardeşten en küçüğü olduğu belirtilirken, yakınları evin önünde yas tuttu.

ŞEHİT KIDEMLİ ÇAVUŞ FİKRET MANGURA... HASTA BABASINA HABER VERİLMEDİ

5 yaşında bir kız babası olan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın acı haberi, eşi ve annesini yasa boğdu. Pankreas kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören babası Vasfi Mangura’ya ise haber verilmediği öğrenildi.

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ŞEHİT ÜSTEĞMEN’DEN YÜREK DAĞLAYAN VEDA: İSTİKAMET KIZILELMA, BENİ BEKLEMESİNLER

IRAK’ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 askerden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar’ın (26) daha önce bir operasyona giderken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kendisine yöneltilen “İstikamet neresi?” sorusuna “Kızılelma” yanıtını veren Üsteğmen Akar, “Ailenize bir mesajınız var mı?” sorusuna ise “Beklemesinler” cevabını veriyor.

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Şehit Ege Akar, bir operasyona giderken böyle görüntülenmişti.

Üsteğmen Ege Akar’ın daha önceki bir operasyon yolunda kaydedilen bu görüntüleri izleyen herkesin yüreğini dağladı. Şehit Akar’ın acı haberi önceki akşam İzmir Buca’da oturan ailesine verilmişti.

Astsubay emeklisi Özcan Akar ile askeriyeden emekli memur Jüliye Akar’ın iki çocuğundan büyüğü olan Üsteğmen Ege Akar’ın naaşı bugün öğlende Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek. Şehit ailesinin oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Aksaraylı Şehit Özkan Özkanlı’nın kendisi gibi yetim öğrencilere burs verdiği öğrenildi.Şehit Mahsun Yeşildemir, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Balıkesirli Şehit Ahmet Kuşak’ın bekar olduğu ve 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.Şehit Abdurrahman Akdoğan Malatya’nın Pütürge ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

BAKAN GÜLER: TAHKİKAT BAŞLATTIK

- Şehitler için Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı’nda iki ayrı tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi de törenlere katıldı. Bakan Güler, yaptığı açıklamada, “Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakârlık, Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecek” dedi. Güler, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden Mehmetçikleri de ziyaret etti.

EMİNE ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Görev sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifa temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.