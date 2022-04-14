Şehitler Haftası ne zaman, hangi tarihler arasında? Şehitler Haftası mesajları

Haberin Devamı

Şehit, Allah rızası için; din, vatan, millet uğruna canını veren Müslüman kişiye denir. Şehitlik, İslam dininde peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebedir. Bizim milletimizde bu mertebeye ulaşmak, vatanı ve milleti için canını vermek şereflerin en büyüğüdür.



14 Nisan Perşembe günü başlayan şehitlerin anıldığı bu özel hafta 20 Nisan Çarşamba günü sona erecek

ŞEHİTLER HAFTASI MESAJLARI



"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...’’ Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz… Ruhları Şad Olsun! #sehitlerhaftası

"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!" Şehitler Haftası'nda tüm Kahraman Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Haberin Devamı

"Şehitler tepesi boş değil,

Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için;

Rüzgar bekliyor.

Vatan, millet ve bayrak uğruna Şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

"Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşımızda dediği gibi,

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda…

Dizelerine mazhar olmuş ŞÜHEDA’larımıza minnet, şükran ve Cenab-ı Haktan Rahmet diliyorum.

#ŞehitlerHaftası"

"14-20 Nisan Şehitler Haftası... Bu toprakları bize vatan eyleyen, canını feda eden her bir şehidimizi rahmetler, minnetle ve saygıyla anıyoruz... #şehitlerhaftası"

"Şehitler Haftası dolayısı İstiklal uğruna Şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun ruhları şad olsun ülkemizin başı sağolsun"

"Üzerinde yaşadığımız toprakları toprak yapan tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları Şâd Olsun14-20 Nisan Şehitler Haftası kutlu olsun."