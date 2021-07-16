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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehitler Anıtı'na akın

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Şehitler Anıtı'na akın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Asya çıkışındaki Şehitler Makamı, 5 yıldır olduğu gibi dün de binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde sembol olan yerlerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ydü. O gece 34 kişi hainler tarafından şehit edildi. Şehitler için köprünün Asya çıkışına bir anıt ve müze açıldı. Hafıza 15 Temmuz Müzesi adı verilen müzede şehitlerin eşyaları ve darbecilerin o gece kullandıkları mühimmatlar sergilenmeye başlandı. Darbe girişiminin beşinci yıldönümünde, Şehitler Makamı olarak bilinen anıta binlerce kişi akın etti.

Şehitler Anıtına akın

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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