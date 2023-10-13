‘Şehitler Ağacı’ndaki künye hırsızlığı cezasız kalmadı

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Polis, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Kırşehir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hırsızlık’ suçundan dava açıldı. Sadece sanık avukatlarının katıldığı son duruşmada, sanıklara ‘iyi hal’ indirim uygulandı. Anne 3 bin TL, oğlu ise 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “Bu karar, bir nebze de olsa şehit ailelerimizin kalbine su serpti. Künyeler çalındığında ailelerimiz çok üzülmüştü” dedi.