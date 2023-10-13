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‘Şehitler Ağacı’ndaki künye hırsızlığı cezasız kalmadı

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#Kırşehir#Polis#Şehit
‘Şehitler Ağacı’ndaki künye hırsızlığı cezasız kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:00

Kırşehir Kent Park’ın girişinde 12 Haziran 2021’de, yabancı uyruklu oldukları tespit edilen anne K.R. ile oğlu A.S.H., Kırşehirli 193 şehidin künyelerinin asıldığı ‘Şehitler Ağacı’ndaki bazı künyeleri çaldı.

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Polis, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Kırşehir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘hırsızlık’ suçundan dava açıldı. Sadece sanık avukatlarının katıldığı son duruşmada, sanıklara ‘iyi hal’ indirim uygulandı. Anne 3 bin TL, oğlu ise 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “Bu karar, bir nebze de olsa şehit ailelerimizin kalbine su serpti. Künyeler çalındığında ailelerimiz çok üzülmüştü” dedi.

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#Kırşehir#Polis#Şehit

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