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Şehitler Abidesi’nde saygı nöbeti

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#Şehitler Abidesi#Saygı Nöbeti#Çanakkale
Şehitler Abidesi’nde saygı nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:00

Çanakkale Savaşları kahramanlarının anısını yaşatmak amacıyla 57’nci Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi’nde saygı nöbeti başladı.

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Çanakkale Muharebeleri’nin kahraman birliklerinden 57’nci Piyade Alayı’nın ve kahraman Mehmetçiğin hatırasını yaşatmak amacıyla 57’nci Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi’nde 2’nci Kolordu Komutanlığı’na bağlı 57’nci Alay tarafından ‘saygı nöbeti’ uygulaması başladı. Dönemin askeri kıyafetleriyle nöbet tutan askerler, Çanakkale ruhunu ve kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmaya katkı sunuyor.

‘ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi: “Görevlerine gelirken ve giderken nöbet değişimlerindeki ritüeller buradaki ziyaretçilerin çok yoğun ilgisini çekiyor ve buraya olan ilgiyi daha da artırıyor. Zaten tarihi alan bölgemiz, manevi atmosferi yoğun olan bir yerdi. İnsanları kuşatır, kucaklar ve başka bir dünyaya, başka bir duyguya büründürürdü. Amacımız burada daha da ilgiyi artırmak, Çanakkale’nin ruhunu her daim, her zaman canlı tutmak. Bizim bir hayalimiz var, Tarihi Alan Başkanlığı olarak. Bir gün gelecek Türkiye’de yaşayan herkes mutlaka Çanakkale’yi ve tarihi alanı ziyaret etmiş, buradaki bu atmosferi teneffüs etmiş olacak. Biz de buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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#Şehitler Abidesi#Saygı Nöbeti#Çanakkale

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