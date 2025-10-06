×
Şehitkamil Belediye Başkanı'ndan gıda fabrikasındaki denetimde tepki: 'Sen bunları kendin yer misin?'

Ekim 06, 2025 14:23

Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ele geçirilen işletme kapatıldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tarihi geçmiş ve bozulmuş gıda ürünlerini görünce işletme sahibine tepki göstererek, "Sen bunları kendin yer misin?" dedi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin, bir iş yerine yaptığı denetimde bulundu.

Bu kapsamda Aktoprak Mahallesi'nde iş yerine yapılan denetimde 200 kilogram ağırlığında 404 varil bozulmuş reçel, marmelat, 20 kilogramlık 60 kova salça ve 1098 350 gramlık kavanozlarda bozuk fasulye konservesi ele geçirildi. Aynı zamanda işletme sahibinin de ürünlerin son kullanma tarihlerini yeniden belirleyerek satışa sunmak için kendi sistemiyle etiketleme yapığı belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işletmenin mühürlenerek, kapatma cezası uygulanacağını bildirdi.

Yılmaz, küflenmiş, bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünleri göstererek, "Bunları annene yedirir misin? Çocuklarına yedirir misin? Kendin yer misin?" demesi ve fabrika sahibinin de "Tabii ki hayır" yanıtı ise pes dedirtti.

İşletme sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sofrasına gelen her ürünün güvenli olması bizim sorumluluğumuzdadır. Halkın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye göz yummayacağız. Bu tür girişimler, hem vicdansızlık hem de suçtur. Şehitkamil'de kimsenin vatandaşın sağlığını riske atmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

