Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

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Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden bu yana kendisine verilen emaneti, halkın menfaatlerini gözeterek şeffaflık, liyakat ve adalet ilkelerinden sapmayan yönetim anlayışıyla üstlendiğini, ancak gelinen noktada "şahsi menfaatler, rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini" söyledi.

Seçildiği günden itibaren yaşanan gelişmeleri anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gün ve gün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı olarak gören anlayışla mücadele ederken sadece şahsıma değil Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde, halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan birtakım çıkar çeteleri, millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleriyle bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumpaslar, artık tahammül edilebilecek seviyeyi aşmıştır. Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi halkın menfaati için değil, şahsi çıkarlar için kullanmak isteyenlere karşı bugüne kadar onurla mücadele ettik.

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"YALNIZ BIRAKILMAK BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

Kendi partilisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısının silahla vurulması, CHP'li meclis üyesi tarafından her meclise adamlar getirtilerek yine CHP'li belediye başkanının dövdürülmeye çalışılması, aynı meclis üyesi tarafından yani CHP'li meclis üyesi tarafından başka bir CHP'li meclis üyesinin belediye binasında dövdürülmesi, aynı CHP'li meclis üyesi tarafından avukatlık ofisimin basılması, partilim tarafından evimin videolarının çekilerek ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyadan her gün iftira ve yalanlar söylenmesi, CHP'li meclis üyesinin kardeşinin beni 24 defa CİMER'e şikayet ederek yalanlarla algı oluşturmaya çalışması ve en acısı, en katlanılmazı bir kısım CHP'li meclis üyesinin CHP'li belediye başkanını cumhuriyet savcılığında tanıklık yapmak için sıraya dizmesi... Tüm bu tabloya rağmen CHP Gaziantep İl Başkanlığının sahip çıkmaması, milletvekillerinin başka işler içine girmesi, CHP Genel Merkezi tarafından burada yalnız bırakılmak beni çok üzmüştür."

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Umut Yılmaz, halkın oylarıyla seçilenlere yönelik saldırılara sessiz kalmanın "suça ortak olmak" anlamı taşıdığına dikkati çekerek, "Bugüne kadar her türlü çıkar ilişkisine, rant düzenine ve siyasi kumpasa göz yuman ya da doğrudan destek olan bir anlayışla artık yol yürümem mümkün değildir. Açıkça ifade ediyorum hiçbir koltuk, alın terinden, halkın duasından, hayır duasından üstün değildir." ifadesini kullandı.

Aldığı kararın ani değil uzun süreli, vicdani ve sağduyunun sonucu olduğuna işaret eden Yılmaz, Şehitkamil Belediyesinin ilk belediye başkanı olan Ahmet Yılmaz'ın, babası olduğunu, onun da bugün sağ olsa aynı kararı almaktan geri kalmayacağını dile getirdi.

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"BU KARAR HALK SEVDASININ DIŞA VURUMUDUR"

Yılmaz, yol yürüdüğü meclis üyelerinin sorumluluğunu da her zaman kendi sorumluluğundan üstün tutacağını ifade ederek, "Bu karar sadece bir partiden ayrılmak değil, aynı zamanda bir duruşun, ahlakın, vicdanın ve halk sevdasının dışa vurumudur. Bu vesileyle dün meclis üyesi arkadaşlarımla Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yılmaz, hangi partiye geçeceğine yönelik bir soruya, "An itibarıyla herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin olmadığı" yanıtını verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşi İzzet Şahin ile görüşme yaptığı iddialarını yalanlayan Yılmaz, tüm partilere eşit mesafede olduğunu sözlerine ekledi.

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Bu arada, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile CHP'li meclis üyelerinden Yusuf Açıkgöz, Sait Yalçın, Burak Kaya, Aybüke Sağlam ve Reşit Kaya'nın da partilerinden istifa ettiği öğrenildi.