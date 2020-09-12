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Haber Giriş: 12.09.2020 - 19:15 | Son Güncelleme:

Şehit Yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nce yürütülen ’Yıldırım-10 Norduz’ operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top (39), memleketi Samsun’un Havza ilçesinde toprağa verildi.

 

Yıldırım-10 Norduz operasyonunda Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top için memleketi Samsun’un Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kevser Camii’ndeki cenaze törenine şehit eşi Kübra ve çocukları Hilal Başak ile Gökhan Korkut Top, şehit babası Şevket ve şahit annesi Mevlüde Top, şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehit eşi Kübra ve şehit annesi Mevlüde Top, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Saat 17.30’da kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’un cenazesi Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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