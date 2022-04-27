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Şehit Yunus Kalkan son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

#Şehit#Yunus Kalkan#PKK

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe- Kilit Operasyonu'nda PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan (21), memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde toprağa verildi.

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Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan’ın cenazesi Hatay'ın Yayladağı ilçesi mezarlık kompleksinde getirildi. Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Yunus Kalkan son yolculuğuna uğurlandı Gözyaşları sel oldu

Bekar olduğu belirtilen şehit Kalkan’ının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Yunus Kalkan son yolculuğuna uğurlandı Gözyaşları sel oldu

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Cenazede güçlükle ayakta duran abla Birgül Çevik asker selamı ile kardeşini son yolculuğuna uğurlarken, vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Yunus Kalkan son yolculuğuna uğurlandı Gözyaşları sel oldu

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#Şehit#Yunus Kalkan#PKK

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