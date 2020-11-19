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Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:53 | Son Güncelleme:

Şehit Yarbay Sayın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Yarbay Sayın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Personel Yarbay Rasim Sayın (43), memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın'ın cenazesi, havayoluyla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na oradan da memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyüne getirildi. Ailesinin evinde helallik alınan şehit Yarbay Sayın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için köy meydanına götürüldü. Pandemi önlemlerinin alındığı cenazeye AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, şehidin ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile kızı Elif Sayın, birbirine sarılarak gözyaşı dökerken baba Yaşar Sayın ile anne Fatma Sayın ise yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Cenaze namazının ardından şehit Yarbay Rasim Sayın, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

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