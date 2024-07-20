Şehit Yarbay Demirkan, son yolculuğuna uğurlandı

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Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralandı. Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Demirkan, dün şehit oldu. Şehit Demirkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Ankara Emniyet Müdürü Ergin Dinç, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Demirkan'ın emekli komiser babası Bekir Sami ile annesi Ayfer Demirkan, törende taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. Şehidin kızları Güneş (16) ve Irmak Demirkan da (19) gözyaşlarına boğuldu. İki kardeşi yakınları teskin etmeye çalıştı. 20 yıldır TSK'da görev yapan şehit Abdullah Cem Demirkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından omuzlarda top arabasına götürüldü. Şehidin annesi Ayfer ile babası Bekir Sami Demirkan, tabutun arkasından gözyaşı döktü. Şehit Demirkan, Cebeci Şehitliğinde toprağa verildi.