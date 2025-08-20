Şehit yakınları ve Diyarbakır anneleri TBMM’de... Komisyon acılı aileleri dinledi

Haberin Devamı

“Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün dördüncü kez toplandı. Komisyonun konukları ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Diyarbakır anneleriydi.

KISMİ YA DA GENEL AF İSTEMİYORUZ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehir Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu devletin teminatı olarak kabul ettiklerini söyledi: “Sürece destek veren siyasi partilerin önüne tabut koymak isteyen şehit yakınları ve gaziler vardı. Onları sakinleştirdik. Bu süreçte her türlü desteği vermeye hazırız ancak siyasi hesaplar, milli çıkarların önüne geçmemelidir. İç cephe güçlendirilmelidir. Uzantılarının silah bırakmadığı sürece sadece PKK’nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını vurguluyoruz. Korkumuz teröristlerin cezasız kalmasıdır. Teröre bulaşan kişilere kısmi ya da genel af getirilmesini kabul etmiyoruz. Suç işleyen cezasını çekmelidir. Öcalan’ın serbest bırakılması ya da genel af ile kısmi affın gündeme gelmesini asla kabul etmiyoruz.”

CANI YANANLARI UNUTULMAYALIM

Türkiye Gaziler ve Şehir Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da şunları aktardı: “Terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez. Terörün ideolojik finansmanı ile kaynaklarının da kurutulması şarttır. Bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye de hazırız. Terörsüz Türkiye olsun, bazı tavizler verelim, kanunlar çıkartalım, yasalar değiştirelim. Evet değiştirelim ama bu konuda canı yanan insanları unutmayalım.”

DİYARBAKIR ANNELERİ: EVLATLARIMIZI BİZE GERİ VERİN

- Komisyon, Diyarbakır anneleri Bedriye Uslu, Süleyman Aydın ve Ayşegül Biçer’i dinledi. Aileler, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş’tan Allah razı olsun. Hiçbir annenin yüreği acımasın, ağlamasın. Çocuklarımız kayıptır. Allah’tan umudumuz çocuklarımız geri gelsin. Bir komisyon kurulsun. Evlatlarımız bize geri verilsin” dedi. Annelerden Ayşegül Biçer, komisyonu Diyarbakır’a davet etti: “Lütfen Diyarbakır’a gelin, bizim çadırımıza oturun, bizimle bir bardak çay için. Oradaki annelerin gözlerine bakın, o gözler size her şeyi anlatacak. Kâğıtlardan, raporlardan öğrenemeyeceğiniz şeyleri orada göreceksiniz. Çözüm süreci masa başında imzalarla değil, acının yaşandığı yerde halkın yanındadır. Biz o acının tam ortasındayız. Gelin bizi yerimizde görün, orada konuşalım, tartışalım. Evlatlarımızı geri verin. Bizim evlatlarımız bu ülkenin geleceğidir.”

5’İNCİ TOPLANTI BUGÜN

- Komisyonda bugün de Cumartesi anneleri ile Barış anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ

- Komisyonda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özetle şu mesajları verdi: “Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında, en başından itibaren herhangi bir şekilde bir pazarlık, bir al-ver olmamıştır ve olmayacaktır. Eğer bugün bu noktaya geldiysek, eğer bugün Türkiye’de artık terörün hiç olmadığını konuşabiliyor haldeysek hiç şüphesiz bunu öncelikli olarak şehitlerimize borçluyuz. Eğer onların o kararlı duruşları ve bu mücadeleleri olmasaydı çok açık söylemek gerekir ki bugün bu toplantı olmayacak, bu komisyon olmayacaktı. Şehitlere olduğu kadar şehit ailelerine de minnet borçluyuz.”

