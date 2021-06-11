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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)-
Haber Giriş: 11.06.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Şehit Veli Kabalay'ın zeybek videosu duygulandırdı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın, bir süre önce zeybek oynarken çekilen görüntüleri yürek burktu.

Doğubayazıt’ta 13 Mayıs'ta İran tarafından teröristlerce açılan ateşle şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen videosu, izleyenlerin yüreklerini dağladı.

5 ay önce baba olma sevincini yaşayan Kabalay'ın şehit olmadan bir süre önce görev yaptığı kırsalda 'Tavas Zeybeği' oynadığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü. Kabalay'ın görüntüleri, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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