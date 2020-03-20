MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı
Abone Olgoogle-news

SURİYE'nin İdlib kentindeki Muhandal bölgesinde radikal grupların roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25), memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'de radikal gruplarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi dün gece askeri kargo uçağıyla memleketi Sivas'a getirildi. Kayseri'de görev yaparken geçici görevle İdlib'e giden Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı.

MASKE VE ELDİVENLİ ÖNLEM

Cenaze öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs nedeniyle cenaze törenine katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı. Dağıtılan maske ve eldivenlerin cenaze süresince takılması yönünde katılanlara uyarılarda bulunuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra dualar ve tekbirler eşliğinde Garnizon Şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 2 yıl önce göreve başlayan şehidin iki ağabeyinin de daha önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehit Uzman Onbaşı Ramazan Nayir, son yolculuğuna uğurlandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle