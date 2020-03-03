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Davut CAN / İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak son yolculuğuna uğurlandı
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Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak (22) için İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Cemil Ak, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, törenin yapıldığı caminin yakınında oturan ve şehidi tanımayan Eda Yiğen'in (10) oyuncağını tabutun üzerine bırakması çevredekileri duygulandırdı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan topçu saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak için Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, milletvekilleri, şehidin babası Cemil, annesi Nermin ve kardeşi Tuncay Ak'ın (14) yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak son yolculuğuna uğurlandı
Ayakta güçlükle durabilen, Cemil Ak, bir sandalyeye oturarak cenaze törenini takip ederken, onu diğer oğlu Tuncay Ak teskin etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak son yolculuğuna uğurlandı
Cenazeye gelenler ellerinde Türk bayraklarıyla, tekbir getirdi. Caminin çevresinde oturan Eda Yiğen, oyuncağını getirip tabutun üzerine koydu. Bu davranış duygulu anlar yaşattı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak son yolculuğuna uğurlandı
KADİFEKALE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından, tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde araca kondu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak son yolculuğuna uğurlandı

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