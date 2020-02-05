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Eyyüp BURUN/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:17,Son Güncelleme:/

Şehit Uzman Onbaşı Kurt gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Onbaşı Kurt gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Uğur Kurt (26), memleketi Gaziantep'te gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un naaşı askeri kargo uçağıyla Gaziantep'e getirildi. Kurt'un Türk bayrağına sarılı tabutunu havalimanında karşılayan yakınları gözyaşı döktü. Şehidin eşi Emine, babası Abdurrahman ve annesi Döndü Kurt yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.

Şehidin 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman ve 3 yaşındaki kızı Döndü de babalarının cenazesini karşılamak için havalimanına getirildi. Şehit Kurt için daha sonra öğle vakti Kaplan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin yakınları, şehidin naaşı önünde asker selamı durarak fotoğrafını öptü. İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Kurt'un cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitliğe gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Kurt gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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