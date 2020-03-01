MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı
GeriGündem Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 14:45,Son Güncelleme:/

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı
Abone Olgoogle-news

Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri erkan, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı
CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Tören öncesi, şehidin babası Mehmet Çankaya taziyeleri kabul etti. 4 çocuğundan tek erkek olanı kaybetmenin acısını yaşayan Kezban Erdemir ise cenaze boyunca üzüntü yaşadı.

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı
Bu sırada anne Kezban Erdemir, metanetini koruyarak oğlunun tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle