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Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen ‘Pençe-Yıldırım Harekatı’ kapsamında havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin (25), memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen ‘Pençe-Yıldırım Harekatı’ kapsamında havadan ikmal faaliyetinde helikopterden inerken yaralanıp hastanede şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin’in cenazesi Kayseri’nin Bünyan ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı
Bayramlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı, şehidin ailesi ve ilçe halkı katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin babası Murat Gergin ve kardeşi Oğuzhan Gergin güçlükle ayakta durdu. Şehidin babaannesi Mukadder Gergin, torununun fotoğrafını basın mensuplarına göstererek, "Benim aslan oğlumu çekin.  Aslan oğlum şehit oldu" dedi.

Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Gergin, Camikebir Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin son yolculuğuna uğurlandı

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