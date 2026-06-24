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Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

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#Şehit#Cenaze#Adana
Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 11:06

Van-Erciş kara yolunda hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Samet Karabulut (27), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolundaki kırsal Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı.

Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

Kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Karabulut’un cenazesi de hava yoluyla Adana'daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’na gönderildi.

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Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

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OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bekar olduğu belirtilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı’na getirildi. Tören mangasının omuzladığı tabut, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında musalla taşına konuldu.

Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, şehidin ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

Tören sırasında baba Zeki Karabulut, Vali Yavuz ve Kurtoğlu’nun desteğiyle ayakta durabildi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Baba Karabulut, şehit oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tören mangasının cenaze aracına yüklediği Samet Karabulut, toprağa verildi.

Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

Şehit uzman çavuşun cenazesinde yürekleri parçalayan an: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu

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#Şehit#Cenaze#Adana

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